Meta, cambiando strategia commerciale e puntando a competere con i rivali OpenAI, Anthropic e Google sul fronte dell’intelligenza artificiale, ha annunciato abbonamenti per Instagram, Facebook e WhatsApp e test per sottoscrizioni rivolte ad aziende, creatori di contenuti e utenti di Meta AI. La svolta di Meta è stata annunciata in un video da Naomi Gleit, a capo dei prodotti di Meta, che ha scritto: “E se gli abbonamenti potessero offrirti ancora di più dalle tue app?”.

Le versioni premium, denominate Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, introducono funzionalità aggiuntive. Il costo mensile fissato dall’azienda è di 3,99 dollari per gli abbonamenti a Instagram e Facebook, mentre l’accesso alle funzioni avanzate di WhatsApp prevede un corrispettivo di 2,99 dollari al mese.

Nuovi abbonamenti: cosa prevedono

Chi si abbona potrà avere funzionalità extra rispetto agli utenti gratis. Instagram Plus punta in particolare sulle storie: gli iscritti, infatti, possono estenderne la durata oltre le 24 ore, sapere quante volte una storia è stata rivista e visualizzare le anteprime senza comparire tra gli spettatori. Tra le novità ci sono anche liste illimitate per la condivisione e la possibilità di mettere in evidenza una storia ogni settimana per aumentarne la visibilità. Facebook Plus propone funzioni simili, ma più orientate alla personalizzazione del profilo e alle interazioni. Whatsapp Plus, invece, concentra le novità sull’esperienza della chat: il servizio offre temi grafici, sticker esclusivi, suonerie personalizzate e la possibilità di fissare più conversazioni rispetto alla versione gratuita.

Meta inizierà a testare altri piani di abbonamento per creatori di contenuti, utenti e aziende incentrati sull’intelligenza artificiale. Avranno un prezzo compreso tra gli 8 e i 20 dollari e saranno raggruppati sotto il cappello “Meta One”, che fungerà da spazio dell’azienda per le sue offerte di abbonamento future. Ce ne sarà anche uno più costoso, da 50 dollari circa, che avrà funzioni più avanzate. Saranno gli utenti di Singapore, Guatemala e Bolivia a sperimentare prima degli altri le novità di Meta AI raggruppate nei piani Meta One Plus (7,99 al mese) e Meta One Premium (19,99 al mese). Resta invece gratuito Meta AI, l’assistente virtuale basato sull’IA generativa sviluppato da Meta, accessibile direttamente da WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.