“Chiuso perché il Comune non vuole più farci lavorare. Lutto orecchiette”. A Bari le pastaie di strada del centro storico protestano dopo le multe per occupazione di suolo pubblico ricevute nei giorni scorsi. Di qui la scelta di non fare la loro iconica pasta, anche a fronte del fatto che sono ormai una delle più importanti attrazioni turistiche della città.

Una di loro si lamenta anche del fatto che abbiano anche dovuto fare il corso Haccp, che, a detta della donna, “non ci serve”. In realtà, il corso è finalizzato alla garanzia della sicurezza alimentare dei prodotti stessi. “Nessuno risponde al cellulare: né il sindaco, Vito Leccese, né l’assessore Pietro Petruzzelli”, lamenta l’artigiana. “Noi vogliamo regolarizzare tutto ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica cosa e come fare”, specifica la pastaia.