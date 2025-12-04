Poteva essere l’ennesima tragedia sui binari ferroviari, ma così non è stato grazie a una procedura d’urgenza messa in atto per fermare un treno merci guidato da un macchinista ubriaco. Come si legge su Il Dolomiti, protagonista della vicenda è un 50enne italiano, originario della Lombardia, che ieri avrebbe dovuto condurre il mezzo dalla stazione austriaca di Hall fino a Verona.

I comportamenti anomali che hanno fatto scattare la procedura d’emergenza

Durante il percorso il macchinista si sarebbe fermato senza apparente motivo e poi avrebbe ignorato un segnale di protezione, un segnale posto all’ingresso di una stazione per autorizzare l’avanzamento di un treno in modo sicuro. Sarebbe anche sceso dal treno, di qui la scelta di avviare un arresto d’urgenza. Un test alcolemico effettuato successivamente su di lui ha rilevato un’elevata concentrazione alcolica e nei suoi confronti. Per il macchinista, oltre alla segnalazione all’autorità distrettuale di Innsbruck, potrebbe scattare la revoca all’autorizzazione a guidare convogli ferroviari per un periodo di sei mesi.