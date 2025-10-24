“Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre la paura c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato la porzione di lasagne con il vetro deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che ha colpito me ma poteva accadere a chiunque”, ha raccontato una donna finita in ospedale dopo aver ingerito una porzione di lasagne con dentro dei pezzi di vetro. Anche la figlia di 23 anni ha consumato la stessa porzione, comprata in una pizzeria-rosticceria dell’Infernetto, a Roma.

La vicenda è stata raccontata dal Messaggero attraverso la testimonianza della donna: “Ero una cliente di quel locale vicino casa. Lunedì abbiamo comprato il pranzo e siamo rientrate. Mentre mangiavamo, ero distratta dal cellulare quando ho sentito qualcosa di strano nel cibo. Pensavo si trattasse di un condimento, all’inizio non ho prestato attenzione. È stata mia figlia ad accorgersi che si trattava di vetro. Dopo un paio di bocconi si è resa conto che nel cibo c’era qualcosa ed è riuscita a non ingerirlo: era un pezzo di vetro verde. A quel punto, abbiamo cercato di restare lucide e siamo corse in ospedale. Ancora prima di arrivare, abbiamo allertato le forze dell’ordine”.

Il ricovero e la denuncia

La donna è stata poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Successivamente ha sporto denuncia ai carabinieri di Ostia, che hanno provveduto all’ispezione del locale. “I carabinieri mi hanno assistita lungo tutto il percorso, non appena sono arrivata in pronto soccorso, erano già lì. Non so cosa avrei fatto senza il loro supporto. Si sono assicurati che venissero attivate le procedure di emergenza e poi mi hanno assistito durante la denuncia. Davanti a un fatto tanto grave non posso tirarmi indietro. Il locale ha delle responsabilità di cui dovrà rispondere. Non posso pensare cosa sarebbe accaduto se quelle lasagne fossero state il pranzo di un bambino”, ha rivelato la donna.

I medici le hanno poi confermato la presenza di un pezzo di vetro all’interno dell’apparato digerente, mentre la figlia si trova in buone condizioni cliniche: “Sono costantemente monitorata. Ma i medici mi hanno detto che se nelle prossime ore la situazione resterà invariata, dovrò sottopormi a un delicato intervento chirurgico. Il rischio di una emorragia interna è altissimo. Mi sembra di vivere in un incubo. Ho dovuto annullare tutti i miei impegni lavorativi e familiari. Sono in ospedale già da due giorni e ancora non è possibile stabilire il decorso clinico”.