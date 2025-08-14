Sezze, ore 7:30 di martedì mattina. Una giovane madre nigeriana spinge il passeggino con la figlia di due anni e mezzo al centro della carreggiata, proprio mentre sopraggiunge un furgone portavalori. Il silenzio è rotto solodalla frenata del mezzo: l’autista, accortosi del pericolo, riesce a fermarsi in tempo.

L’uomo scende subito dal portavalori, lancia l’allarme e affronta la donna, che continua a inveire contro tutti, persino contro la bambina. Sul posto arrivano i carabinieri della Stazione di Sezze e un’ambulanza del 118. I sanitari dispongono per la madre l’arresto e il TSO (trattamento sanitario obbligatorio). La piccola, con lievi lesioni ed ecchimosi, viene ricoverata al Santa Maria Goretti e poi affidata a una casa famiglia con prognosi di trenta giorni. Non era il primo episodio: la sera precedente i carabinieri erano intervenuti per un litigio familiare, trovando la donna in forte agitazione e denunciando presunti maltrattamenti subiti dal compagno.