Consigli non richiesti per ridurre all’obbedienza figli recalcitranti o discoli: se non fai quel che ti dico passi tutta la notte a far compagnia ai morti del cimitero. Si sdrammatizza, evidentemente, ma solo per non cedere allo sconforto: il fatto è che, a dispetto dell’inverosimiglianza da filmaccio horror/familiare, la minaccia è stata ascoltata davvero dalla bocca di una bambina al processo per maltrattamenti contro la madre.

Una madre di 39 anni a processo per maltrattamenti

Una donna di 39 anni, altri 4 figli a carico, era imputata per diversi episodi di presunti maltrattamenti ai loro danni. Ognuno dei 5 figli, chiamato a testimoniare, ha raccontato di vessazioni e angherie varie. Quel che ne è uscito – il Corriere della Sera ne ha fatto un resoconto – non può non inquietare.

Una delle figlie, la più piccola, ha dovuto ricordare quando la madre, al rifiuto della piccola di uscire per andare a comprare la pizza al posto suo, l’ha trascinata al camposanto, lasciandola sgomenta tra le tombe.

“Vai a comprare la pizza altrimenti ti lascio qua”

Quando è tornata, la minaccia: “Ubbidiscimi, vai a comprare la pizza altrimenti ti lascio qua e passerai la notte tra le tombe”. Il processo ha descritto la vita di una famiglia molto disfunzionale a causa del temperamento della madre, tra abbandoni, strattonate, minacce.

Per un periodo i ragazzi sono stati affidati a una casa-famiglia, prima dell’assegnazione definitiva al padre, cui spetta il ruolo di unico tutore legale. Il padre, raccolte le testimonianze dei figli, aveva infine denunciato la ex moglie.