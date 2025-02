Maltratta il cane e lo lascia senza acqua sul balcone con la museruola. In soccorso dell’animale, ferito, arrivano i poliziotti, che però vengono aggrediti anche loro. È successo a Roma, nel quartiere Fidene, dove gli agenti sono sopraggiunti sul posto dopo più chiamate dei vicini che si erano resi conto che il padrone, 40 anni, stava maltrattando il suo cane.

L’animale ferito è un Border Collie dal pelo bianco e nero, che l’uomo ha trascinato di peso anche tirandolo con il guinzaglio senza alcun rispetto. Dopo l’arrivo dei poliziotti, al cane è stata levata la museruola e gli è stata offerta dell’acqua. Il suo padrone è stato rintracciato dai poliziotti, che dopo aver chiesto i documenti all’uomo sono stati aggrediti con calci e pugni, al punto da finire al pronto soccorso.

È stata una vicina, qualche giorno fa, a vedere dalla finestra l’uomo mentre trattava male il cane pieno di sangue ad una fontanella. Lo ha messo sotto lo spruzzo d’acqua fredda ed ha cercato di pulirlo. Per il Border Collie il futuro non è semplice: è stato portato al canile della Muratella, dove si spera che qualcuno possa adottarlo, anche se non è semplice, avendo già 12 anni.