Una tranquilla notte di controlli sulle strade di Milano si è trasformata in un episodio quasi paradossale. Durante un posto di blocco, i carabinieri fermano un 34enne alla guida della sua Fiat 500. L’uomo appare agitato e mostra evidenti segni di alterazione, così viene sottoposto all’alcoltest. Il responso è chiaro: 0,87 g/l alla prima misurazione e 0,90 alla seconda, ben oltre il limite consentito di 0,80. Per il conducente scatta immediatamente la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il rischio di una multa compresa tra 800 e 3.200 euro, la sospensione della patente da sei a dodici mesi e il fermo amministrativo del veicolo.

Preoccupato all’idea che l’unica auto di famiglia venga portata al deposito giudiziario, il 34enne chiama la madre, chiedendole di organizzarsi per recuperare il mezzo. La donna, mobilitandosi rapidamente, prenota un taxi per raggiungere il luogo del controllo e riportare a casa la vettura. Prima di affidarle l’auto, però, i carabinieri seguono la prassi e le chiedono di sottoporsi a un test per verificare che sia idonea alla guida.

Il tassista e l’epilogo inatteso

Mentre parlano con la donna, i militari avvertono un forte odore di alcol provenire dal taxi appena arrivato. Il conducente, un 64enne in servizio, appare sorpreso dalla richiesta di svolgere l’alcoltest ma accetta senza opporsi. Il risultato lascia poco spazio ai dubbi: 0,84 g/l alla prima prova e 0,85 alla seconda. Si tratta di valori già oltre il limite per un comune automobilista, ma ancora più gravi per un tassista, categoria per la quale – così come per i neopatentati – il limite di legge è zero assoluto.

L’uomo viene quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e dovrà ora affrontare non solo le sanzioni previste dal Codice della strada, ma anche il concreto rischio di perdere la licenza professionale.