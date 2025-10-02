Fuori da una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra, questa mattina si sono verificati alcuni accoltellamenti, nel giorno della festività ebraica di Yom Kippur. Al momento è di 4 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco, riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l’accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia.

Il tempio frequentato da ebrei askhenaziti

Gli attacchi si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. I media britannici sottolineano come l’attacco – la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire – è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.