Un bimbo di sei mesi è rimasto gravemente ustionato dopo essere entrato in contatto con acqua bollente, presumibilmente versata accidentalmente da un bollitore, riportando lesioni su circa il 90% del corpo. L’incidente è avvenuto in un’abitazione a Manduria, in provincia di Taranto. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove il personale sanitario lo ha stabilizzato prima di disporre il trasferimento al Policlinico di Bari per cure specialistiche. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riferito dalla madre, sarebbe stata assente solo per pochi minuti, durante i quali si era recata in bagno, quando ha udito le urla del figlio. Non è chiaro se in casa fossero presenti altre persone al momento dell’incidente.