Un formaggio prodotto con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli ha provocato una grave intossicazione in un bambino di un anno, ora ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova. I medici hanno diagnosticato una Sindrome emolitico-uremica (Seu), patologia rara ma estremamente seria, che rappresenta la principale causa di insufficienza renale acuta nei più piccoli.

La vicenda, riportata dal Gazzettino e ripresa da altre testate locali, si è verificata a Belluno, dove risiede la famiglia del piccolo. I sintomi sono comparsi alcuni giorni dopo l’assunzione del formaggio e, viste le condizioni critiche, si è reso necessario il trasferimento immediato nella Nefrologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova. La contaminazione può avvenire già durante la mungitura: il latte non pastorizzato o non bollito, e i suoi derivati come i formaggi, possono diventare veicolo di infezioni. Per questo i pediatri raccomandano di non somministrare ai neonati prodotti a base di latte crudo. Il caso non è isolato: si tratta infatti del terzo episodio registrato in meno di un anno nel Bellunese. Nel novembre 2024 una bambina di un anno era stata colpita dalla stessa sindrome, mentre lo scorso luglio era accaduto a un lattante di 10 mesi. Entrambi sono poi guariti dopo le cure.