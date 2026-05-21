Droni ucraini colpiscono il quartier generale dei servizi russi a Kherson. Zelensky: “Centinaia tra morti e feriti”
“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti”.
Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
“I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”, ha concluso il leader ucraino.
Merz scrive ai leader Ue: “Ucraina membro associato”
Intanto, sul fronte politico, si muovre la Germania. In una lettera indirizzata ai leader dell’Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l’Ucraina all’Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo.
“È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica”, scrive nella lettera.
Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di “membro associato”, un “passo decisivo” prima dell’adesione a pieno titolo.