Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un incubo a Monserrato, nella Città Metropolitana di Cagliari, dove sei persone sono state colpite da una grave intossicazione alimentare dopo aver consumato cibo in un chiosco durante una manifestazione di street food. Tra le persone coinvolte ci sono due minorenni, un ragazzo di 11 anni e una ragazza di 14. La situazione più critica riguarda proprio il bambino, inizialmente ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari e poi trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma per la gravità delle sue condizioni. Gli altri intossicati sono attualmente ricoverati in strutture diverse tra Cagliari e Monserrato, tutti in stato serio.

I primi sospetti: si teme il botulino

L’ipotesi più accreditata, secondo i primi accertamenti sanitari, è quella di una tossinfezione da botulino, una delle sostanze tossiche più pericolose conosciute. I soggetti coinvolti avrebbero consumato tacos e guacamole presso uno stand etnico partecipante all’evento denominato “Fiesta latina”. Le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza per sospetta tossina botulinica. Sono stati prelevati campioni di sangue dai pazienti e campioni alimentari per analisi approfondite, al fine di identificare eventuali tracce della tossina. Al momento si attendono i risultati dei test per confermare o smentire l’origine dell’intossicazione.

Indagini in corso e controlli sanitari

I carabinieri del Nas, insieme ai tecnici dell’Ats, hanno avviato controlli a tappeto sugli stand gastronomici presenti all’evento. Nel mirino degli investigatori c’è un chiosco che serviva cibo messicano, probabilmente collegato ai casi di intossicazione. I campioni prelevati sono ora in esame nei laboratori regionali. Le autorità stanno cercando di capire se altri partecipanti alla festa abbiano consumato alimenti contaminati, anche se per ora non risultano ulteriori ricoveri critici. Gli organizzatori della manifestazione non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, mentre resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie per evitare nuovi casi.