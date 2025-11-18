Il leader di un gruppo neonazista si è dichiarato colpevole di aver pianificato una strage di bambini a New York. Il 23enne georgiano Michail Chkhikvishvili, accusato di guidare l’organizzazione online ‘Maniac Murder Cult’, ritenuta responsabile di episodi di violenza in tutto il mondo, ha ammesso in un tribunale federale di Brooklyn di aver pianificato crimini d’odio contro bambini ebrei e afroamericani.

La confessione di Michail Chkhikvishvili, “Commander Burcher”

Secondo l’atto d’accusa il giovane, noto come “Commander Butcher”, aveva progettato un attacco di massa a New York in cui una persona travestita da Babbo Natale avrebbe distribuito caramelle avvelenate ai bambini la notte di Capodanno 2023, spiega il New York Times.

La procura federale collega l’ideologia e i manuali del suo gruppo ad altri attacchi nel mondo, tra cui l’accoltellamento di cinque persone davanti a una moschea in Turchia nel 2024, compiuto da un uomo che citava lo “Hater’s Handbook”, e una sparatoria in una scuola del Tennessee.

Chkhikvishvili è stato incriminato nel luglio 2024 ed estradato dalla Moldavia verso New York a maggio. I pubblici ministeri hanno spiegato che l’uomo voleva che l’attacco nella Grande Mela fosse “un’azione più grande di Breivik” (riferendosi ad Anders Behring Breivik, il neonazista norvegese che ha ucciso 77 persone nel 2011). L’accusa ha chiesto una condanna fino a 18 anni di carcere.