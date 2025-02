Il mese di marzo si preannuncia particolarmente difficile per i viaggiatori, con numerosi scioperi che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diversi sindacati hanno proclamato mobilitazioni che rischiano di creare disagi significativi in tutta Italia. Ecco il calendario degli scioperi previsti.

Sciopero ferroviario l’8 e il 19 marzo

Si parte l’8 marzo dove è stata proclamata una mobilitazione nazionale che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati. Lo sciopero, indetto da SLAI-COBAS per il Sindacato di Classe, interesserà in particolare il trasporto ferroviario. I treni si fermeranno dalle 00:00 alle 21:00 su tutto il territorio nazionale.

Un altro sciopero ferroviario è previsto per il 19 marzo indetto dalle organizzazioni sindacali UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Trasporti. Lo sciopero sarà di 8 ore, dalle 9 alle 17, ed interesserà il personale di diverse società: Gruppo FSI, Italo NTV, Trenord e Trenitalia Tper. Questa protesta causerà ritardi e cancellazioni di molti treni durante quella giornata. Vi consigliamo pertanto di valutare con largo anticipo i vostri spostamenti durante questa giornata e di consultare se ci siano fasce protette in cui viaggiare con la vostra compagnia.

Sciopero del trasporto aereo il 16 marzo

Anche il settore aereo sarà interessato da uno sciopero. Il 16 marzo, il personale della società Techno Sky, operante presso l’aeroporto di Milano Malpensa, interromperà il lavoro per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. La mobilitazione potrebbe causare ritardi e disagi nei voli in arrivo e in partenza dallo scalo milanese.