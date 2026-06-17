Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Grazie alla collaborazione con la Digos di Bologna ed il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti del giovane, su decreto della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Propaganda jihadista e manuali per armi ed esplosivi

Le indagini erano cominciate nell’autunno dell’anno scorso, nell’ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, e hanno condotto al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l’anonimato sul web. Le indagini hanno permesso poi di identificare il nome che si celava dietro l’account. Nell’abitazione del giovane sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all’ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. L’analisi del cellulare del 16enne ha fatto emergere numerosi file ritenuti di interesse per le indagini. Tra questi documenti di propaganda jihadista e suprematista, manuali per costruire armi artigianali e guide per realizzare una pistola.

Nel suo cellulare è stato ritrovato anche il video integrale dell’attentato terroristico compiuto a Christchurch nel 2019, corredato da messaggi nei quali l’autore della strage veniva indicato come modello da seguire ed emulare. Inoltre, dalle numerose chat analizzate sarebbero emersi riferimenti alla ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale e alla messa in pratica di azioni violente contro specifiche categorie di persone, tra cui “magistrati e giornalisti influenti”. Il 16enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato condotto presso una comunità di prima accoglienza ad Ancona.