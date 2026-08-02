Negli ultimi anni gli episodi di grandine di dimensioni eccezionali sono diventati sempre più frequenti, con chicchi capaci di provocare gravi danni a auto, abitazioni, coltivazioni e infrastrutture. Il fenomeno è legato soprattutto ai temporali più intensi, dove si sviluppano correnti ascensionali molto potenti in grado di mantenere a lungo i chicchi di ghiaccio all’interno della nube, permettendo loro di crescere fino a raggiungere dimensioni insolite.

La formazione della grandine avviene all’interno dei cumulonembi, le grandi nubi temporalesche. Piccoli cristalli di ghiaccio vengono trasportati verso l’alto dalle correnti d’aria e incontrano gocce d’acqua sopraffusa, cioè ancora liquide nonostante le temperature sotto lo zero. Il congelamento progressivo di questi strati porta alla crescita del chicco.

Il ruolo del caldo e dei cambiamenti climatici

Secondo gli esperti, il riscaldamento globale può creare condizioni più favorevoli alla formazione di grandinate estreme. Temperature più elevate significano maggiore energia disponibile nell’atmosfera e una maggiore quantità di umidità, elementi che possono alimentare temporali più organizzati e violenti.

Questo non significa che ogni temporale produrrà grandine gigante, ma che alcuni eventi possono diventare più intensi quando si combinano aria molto calda, elevata umidità e forti contrasti termici. In Italia, negli ultimi anni, sono stati registrati episodi con chicchi di dimensioni eccezionali, anche superiori ai 10 centimetri in alcune aree colpite da supercelle temporalesche.

Danni e rischi dei fenomeni estremi

La grandine gigante rappresenta un pericolo soprattutto per la rapidità con cui si manifesta. In pochi minuti può distruggere raccolti, danneggiare tetti e finestre e provocare costosi danni ai veicoli. Le supercelle temporalesche che generano questi fenomeni possono inoltre essere accompagnate da raffiche di vento molto intense e forti precipitazioni.

Gli esperti invitano quindi a non sottovalutare questi eventi, sempre più difficili da prevedere con largo anticipo. Il monitoraggio meteorologico e i sistemi di allerta diventano strumenti fondamentali per ridurre i rischi legati a fenomeni atmosferici estremi che potrebbero diventare più frequenti in un clima sempre più caldo.