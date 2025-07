Doveva essere una festa ma alla fine si è trasformata in rissa. Scene da far west quelle che si sono viste sabato pomeriggio all’esterno di un ristorante in zona Casilina a Ferentino. Il locale ospitava due diversi ricevimenti, uno di matrimonio e uno per una cresima. Tutto filava liscio quando la situazione ha iniziato a movimentarsi fra canti e balli nella parte dove era in corso il pranzo di nozze (così come è normale che sia in una festa di questo tipo).

Gli invitati della cresima, complice qualche bicchiere di troppo, si sono uniti ai festeggiamenti in corso nel lato matrimonio. Finché si sono limitati a ballare e a fare gli auguri agli sposi, la loro presenza è stata tollerata. Quando però hanno iniziato a fare sguardi ammiccanti alle ragazze invitate del banchetto di nozze, la situazione è degenerata. Due giovani che stavano discutendo vengono invitati dagli altri presenti a uscire per evitare che la lite rovinasse le feste. Questi escono, ma seguiti da più di una decina di persone di entrambi i gruppi.

All’esterno la situazione precipita: scoppia una maxi rissa tra partecipanti. Seguono calci, pugni e, secondo alcuni, anche tavoli e sedie che si trovano fuori. All’arrivo dei carabinieri, chiamati comprensibilmente dai camerieri, c’è stato un fuggi fuggi. Ma i militari hanno raccolto testimonianze e filmati per capire come siano andate le cose.