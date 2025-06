Sale l’attesa, cresce l’ansia e prendono quota le scommesse tra gli studenti per l’esame di maturità di quest’anno. Al momento, l’attenzione è tutta sulla prima prova, che si svolgerà mercoledì 18 giugno e sarà la stessa per tutti gli indirizzi di studio. Tra i maturandi c’è chi è fermamente convinto che questo sia l’anno di Gabriele D’Annunzio, grande favorito della vigilia ma poi sempre ignorato, inserito solo in una prova suppletiva del 2023.

Il toto traccia sugli autori alla prima prova

Come da tradizione, il portale Skuola.net ha interpellato un panel di un migliaio di studenti di quinto superiore per comprendere l’evoluzione del borsino delle tracce più previste per la Maturità 2025. La stragrande maggioranza dei maturandi continua a scommettere proprio sul vate D’Annunzio, ma riprendono quota, anche se non hanno raggiunto posizioni di vertice, i nomi di Eugenio Montale e Italo Calvino.

Tra i nomi che circolano, nonostante siano già stati proposti nel 2024, ci sono anche quelli di Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti. Un bis appare però piuttosto improbabile, qualcosa che è riuscita solo a Dante. Il 23% degli studenti, invece, scommette sull’uscita di Italo Svevo, che non viene proposto all’esame di maturità dal lontano 2009. Per il quarantesimo anniversario dalla morte di Italo Calvino, alcuni studenti, circa 1 su 6, puntano proprio sulla sua uscita alla prima prova. Data la ricorrenza degli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, prende sempre più quota il nome di Primo Levi.

Gli altri grandi argomenti

Oltre agli autori, che occupano solamente due delle sette tracce possibili alla prova scritta di italiano, si parla anche degli argomenti più probabili. Tra questi, ce ne sono due che riguardano l’attualità: naturalmente il dibattito sull’intelligenza artificiale e il futuro della Chiesa, un tema che, dopo la recente scomparsa di Papa Francesco, è entrato di prepotenza tra i pronostici dei maturandi. Nonostante le probabilità d’uscita, va ricordato che le tracce vengono scelte a marzo e quindi questa soluzione, per essere presa in considerazione, richiederebbe una riapertura dei processi decisionali, qualora non fosse già stata scelta indipendentemente dalla morte di Papa Francesco.

Per le restanti tracce ricollegabili alla storia o ai grandi temi del genere umano, circolano diversi argomenti. Tra questi c’è l’anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, con le relative implicazioni in termini di epilogo dei totalitarismi. Poi c’è quello dei 75 anni della dichiarazione di Schuman, che ha dato il via al processo di unificazione europea. Tra gli altri argomenti, infine, ci sono poi quelli che restano sempre nelle prime posizioni del totoesame, ovvero la violenza di genere e la guerra nell’attuale scenario internazionale.