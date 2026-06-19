Maturità, seconda prova Classico: la traduzione del brano della versione di Quintiliano
Alla seconda prova scritta degli esami di Maturità, al Liceo Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Il brano proposto è tratto dal primo libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. In questo passo l’autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali.
Liceo Classico, la versione di Quintiliano
Questa la traduzione della versione di Quintiliano:
Infatti Platone può fare da testimone, sia in molti altri passi sia soprattutto nel Timeo: egli ritiene che questa disciplina (la musica) possa essere compresa pienamente solo da coloro che l’abbiano studiata con attenzione.
Parlo dei filosofi, il cui stesso maestro, Socrate, ormai anziano, non si vergognava di imparare a suonare la lira.
Ci è stato tramandato che i più grandi condottieri e uomini degni di fede si servivano della musica per infondere coraggio agli eserciti.
Che altro fanno infatti nelle nostre legioni le trombe e i corni?
E quanto grande sia il loro effetto lo dimostra il fatto che alla gloria romana nelle guerre hanno contribuito non meno delle altre virtù.
Perciò Platone non senza ragione ritenne che la musica fosse necessaria all’uomo di Stato, che egli chiama “politico”.
E anche i capi della sua scuola, che ad alcuni sembrava troppo severa e ad altri addirittura troppo rigida, sostennero questa opinione, pensando che alcuni sapienti avrebbero in qualche misura tratto giovamento da tali studi.
Anche Licurgo, autore delle durissime leggi degli Spartani, approvò l’educazione musicale.
Anzi, sembra che la natura stessa ce l’abbia donata come un beneficio per renderci più capaci di sopportare le fatiche, poiché persino il ritmo del canto ci incoraggia…