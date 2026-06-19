Oggi, 19 giugno, prende ufficialmente il via la seconda prova scritta dell’esame di Maturità. Dopo aver affrontato il primo step con il tema di Italiano, per gli oltre 527mila candidati è arrivato il momento del secondo scritto. Questa prova si concentra sulle discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo scolastico.

Le materie, definite dal Ministero, vedono i ragazzi del Liceo Classico misurarsi con una versione di Latino, mentre gli studenti del Liceo Scientifico affrontano i problemi di Matematica. Per il Liceo Linguistico la prova verte sulla prima Lingua straniera, e per gli Istituti tecnici economici lo scoglio è Economia aziendale

Maturità, al Classico una versione di Quintiliano

È Quintiliano l’autore scelto dal MIM per la seconda prova della Maturità 2026 al liceo classico. Il brano è tratto dall’opera “Institutio Oratoria”. La versione verte sulla musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Gli studenti dovranno tradurre il passo, contestualizzarlo e rispondere ad alcune domande di comprensione e analisi del testo loro sottoposto. Quintiliano è un autore proposto tre volte per lo scritto di Latino, l’ultima volta risale al 2013.

Einstein tra i quesiti di matematica

Nelle tracce di matematica della seconda prova della maturità 2026 viene citato Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 ‘Geometrie und Erfahrung’: “Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà”.

Scientifico, un quesito sul terremoto del Friuli del 1976

Sarebbe presente anche un quesito (tra gli 8 proposti) sul terremoto del Friuli del 1976 nella traccia dei maturandi dello scientifico: sono passati 50 anni.

Allo Scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano e lo studio di una funzione

Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione.

Tra i quesiti allo Scientifico anche partita di pallavolo e di scopone

Emergono nuovi dettagli sulla seconda prova di matematica della Maturità 2026 al liceo scientifico. Secondo Skuola.net, tra gli otto quesiti proposti agli studenti – chiamati a sceglierne e svolgerne quattro – figurerebbero diverse situazioni tratte dalla realtà, con riferimenti al mondo dello sport, dei giochi e ad eventi storici. Tra i quesiti ci sarebbero un torneo di pallavolo, una partita di scopone e un riferimento al gioco “Cover the spot”, utilizzati come contesto per sviluppare problemi e ragionamenti matematici. Sarebbe inoltre presente un quesito dedicato al terremoto del Friuli del 1976, a cinquant’anni dal sisma che colpi’ la regione.