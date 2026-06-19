Maturità, le tracce della seconda prova: al Classico una versione di Quintiliano, Einstein tra i quesiti di matematica allo Scientifico
Oggi, 19 giugno, prende ufficialmente il via la seconda prova scritta dell’esame di Maturità. Dopo aver affrontato il primo step con il tema di Italiano, per gli oltre 527mila candidati è arrivato il momento del secondo scritto. Questa prova si concentra sulle discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo scolastico.
Le materie, definite dal Ministero, vedono i ragazzi del Liceo Classico misurarsi con una versione di Latino, mentre gli studenti del Liceo Scientifico affrontano i problemi di Matematica. Per il Liceo Linguistico la prova verte sulla prima Lingua straniera, e per gli Istituti tecnici economici lo scoglio è Economia aziendale
Maturità, al Classico una versione di Quintiliano
È Quintiliano l’autore scelto dal MIM per la seconda prova della Maturità 2026 al liceo classico. Il brano è tratto dall’opera “Institutio Oratoria”. La versione verte sulla musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Gli studenti dovranno tradurre il passo, contestualizzarlo e rispondere ad alcune domande di comprensione e analisi del testo loro sottoposto. Quintiliano è un autore proposto tre volte per lo scritto di Latino, l’ultima volta risale al 2013.
Einstein tra i quesiti di matematica
Nelle tracce di matematica della seconda prova della maturità 2026 viene citato Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 ‘Geometrie und Erfahrung’: “Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà”.
Scientifico, un quesito sul terremoto del Friuli del 1976
Sarebbe presente anche un quesito (tra gli 8 proposti) sul terremoto del Friuli del 1976 nella traccia dei maturandi dello scientifico: sono passati 50 anni.
Allo Scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano e lo studio di una funzione
Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione.
Tra i quesiti allo Scientifico anche partita di pallavolo e di scopone
Emergono nuovi dettagli sulla seconda prova di matematica della Maturità 2026 al liceo scientifico. Secondo Skuola.net, tra gli otto quesiti proposti agli studenti – chiamati a sceglierne e svolgerne quattro – figurerebbero diverse situazioni tratte dalla realtà, con riferimenti al mondo dello sport, dei giochi e ad eventi storici. Tra i quesiti ci sarebbero un torneo di pallavolo, una partita di scopone e un riferimento al gioco “Cover the spot”, utilizzati come contesto per sviluppare problemi e ragionamenti matematici. Sarebbe inoltre presente un quesito dedicato al terremoto del Friuli del 1976, a cinquant’anni dal sisma che colpi’ la regione.