La chiamata al 118 è partita da uno stabile di via Zuretti, civico 2/A, a pochi passi dalla stazione Centrale di Milano. Sul ballatoio, macchiato di sangue, è stato rinvenuto Maurizio Rebuzzini, 74 anni, fotografo di professione, che non abitava nell’edificio ma aveva lì il suo studio. A scoprire il corpo è stato il figlio della vittima, residente in una via vicina, che ha subito dato l’allarme. I soccorsi sono arrivati rapidamente: sul posto sono intervenuti sanitari del 118 con automedica, che hanno trasportato Rebuzzini all’ospedale Fatebenefratelli.

Le indagini

Nonostante il tempestivo intervento, l’uomo è deceduto intorno alle 20 del 17 settembre. I medici hanno riscontrato segni sul collo, lasciando aperta l’ipotesi di strangolamento. Il pm di turno ha effettuato un sopralluogo nell’edificio, mentre la squadra mobile di Milano ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte e ricostruire eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno esaminando lo studio e raccogliendo testimonianze, cercando di comprendere se la tragedia sia legata a un’aggressione o a dinamiche personali ancora da chiarire.