In manette 12 italiani, gli inquirenti collegano gli arresti a due rapine nel Casertano. Ma non si esclude il collegamento con il clamoroso colpo al Vomero.

Quelli del colpo al Credit Agricole del Vomero?

Dalle prime ore di stamattina, è in corso una operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli.

Oltre 100 agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali.

Le indagini, delegate alla Squadra Mobile della Questura di Caserta, avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di una associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti, dal sottosuolo degli obiettivi da rapinare.

Meno di due mesi fa, intorno alle 12 l’irruzione da film nella filiale della banca Credit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro al Vomero. I malviventi hanno svuotato decine di cassette di sicurezza e sono poi fuggiti attraverso un cunicolo nelle fogne. Durante il colpo, 25 persone tra dipendenti e clienti sono state sequestrate.