Un meccanico che guidava una Ferrari da Roma a Frosinone per rivenderla ha avuto un incidente e ha distrutto l’auto. Ma alla fine, il meccanico, dalla Cassazione è stato ritenuto responsabile del danno soltanto al 50%. A raccontare la storia è Ciociaria Oggi.

La vicenda

La vicenda giudiziaria va avanti da sedici anni. Tutto, infatti, avvenne nel 2018. Durante il tragitto tra Roma e Frosinone, si legge, il meccanico ebbe un incidente e distrusse completamente la Ferrari. Il proprietario dell’auto, allora, denunciò il meccanico chiedendo il risarcimento dei danni.

Il tribunale però, si legge ancora, accertò che l’auto non aveva fatto la revisione e così, alla fine, il meccanico è stato condannato al risarcimento di solo il 50% del danno.

Il proprietario della Ferrari allora ha portato il caso in Cassazione, evidenziando il perfetto stato di manutenzione della Ferrari e, per questo, ritenendo priva di incidenza causale sul sinistro la mancata revisione. Ma anche la Cassazione ha confermato le decisioni di tribunale e Corte d’appello, respingendo il ricorso. “Correttamente è stato affermato – ha scritto la Cassazione nelle motivazioni – un concorso di responsabilità del proprietario per aver permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione”. Amen.