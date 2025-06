Un medico ha accusato un malore durante il turno di servizio presso il punto di Primo Soccorso di Ca’ Savio in provincia di Venezia. L’uomo, che in passato sottoposto a un intervento con l’impianto di quattro stent coronarici, temeva di avere un infarto ed ha deciso di eseguire un elettrocardiogramma che lo costretto a lasciare il posto di lavoro 8 minuti prima della fine del turno.

L’essere andato via a causa del malore gli è costato però tantissimo: questo medico in servizio alla Croce Verde di Jesolo è stato licenziato per “grave inadempienza”. I fatti risalgono a febbraio. Il dottore ha ricevuto la raccomandata con su scritto il licenziamento qualche giorno dopo. Il suo legale, al Corriere della Sera ha raccontato che il dottore si è assentato dal servizio alle 19.52, appena otto minuti prima della fine del turno. “Non è certo una condotta da considerarsi grave, anche perché il mio assistito ha avvertito un malessere durante il turno. Ha assunto i medicinali prescritti, ma i sintomi non miglioravano. A quel punto ha ritenuto opportuno effettuare un controllo più approfondito”.

Il fatto è avvenuto di sabato sera. Il presidio sanitario, durante l’assenza del medico. era rimasto sguarnito. L’unico infermiere presente era partito in ambulanza per un intervento in codice giallo. Il medico temeva un possibile infarto ed ha deciso di raggiungere all’ospedale di Jesolo. Durante il tragitto, esattamente alle 20.12, ha avvisato il direttore della Croce Verde ma il suo comportamento è stato comunque ritenuto gravemente inadempiente.