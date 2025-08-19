Un drammatico omicidio è avvenuto nella serata di oggi a Melito di Napoli. La vittima è l’ispettore di Polizia Ciro Luongo, 58 anni, in servizio presso il Commissariato di Giugliano in Campania. L’uomo è stato colpito a morte con numerose coltellate. A compiere l’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato il figlio ventunenne della compagna, Roberto Marchese, originario di Napoli. Il delitto sarebbe maturato al termine di una lite familiare degenerata rapidamente in violenza. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, allertati da una chiamata al numero di emergenza, per l’ispettore non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte congiuntamente da Polizia e Carabinieri, puntano a chiarire la dinamica dei fatti e il movente.

Gli inquirenti intendono stabilire se tra vittima e aggressore vi fossero tensioni pregresse o se l’attacco sia stato il frutto di un improvviso scatto d’ira. Il giovane si era dato alla fuga subito dopo il delitto, ma è stato rintracciato e bloccato qualche ora più tardi. Non è ancora chiaro se sia stato formalmente sottoposto a fermo. La morte di Luongo, poliziotto stimato e persona benvoluta, ha suscitato profondo dolore tra colleghi e conoscenti.