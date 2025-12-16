“La presidente del Consiglio, che è a conoscenza della vicenda, si è spesa per la famiglia nel bosco. Perché non si deve spendere anche per Emilio Vincioni e sua figlia? Chiedo che la bimba possa venire in Italia per dei periodi, che le venga insegnato l’italiano e che possa insistere anche io sulla sua educazione”.

La battaglia di di Emilio Vincioni

L’appello è del marchigiano Emilio Vincioni a margine dell’interrogazione presentata dal consigliere regionale e vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Giacomo Rossi, durante la seduta odierna del Consiglio regionale.

Vincioni è tornato a chiedere la possibilità di rivedere sua figlia, che da circa dieci anni si trova in Grecia con la mamma, ex moglie dell’uomo. La bimba, infatti, è nata in Grecia e dal 2016 il padre non ha avuto modo di farla venire in Italia nonostante gli appelli e un processo per sottrazione internazionale di minore iniziato nel 2019.

Il Tribunale di Ancona ha infatti emesso una sentenza che considera “illecita” la condotta matrimoniale della donna, ma “lecita” in relazione alla sottrazione della minore.

“Perché non potrei, dopo dieci anni, fare un Natale con mia figlia? – ha aggiunto Vincioni -. Questo caso non è solo giudiziario, ma è diventato politico e diplomatico. La Grecia deve conformarsi alle regole di ingaggio europee. Se non lo fa servono quantomeno delle opere di moral suasion”.

Rossi, infine, fa appello alla Presidenza del Consiglio affinché “si occupi di questo caso, come di tanti altri casi simili”. “Richiederemo un ulteriore incontro e cercheremo in tutti i modi di andare avanti, non possiamo non parlarne più”, ha concluso il vicepresidente.