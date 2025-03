Meningite fulminante. Così è morto un bambino di 4 anni in Inghilterra. Aveva detto alla mamma che il suo braccio era dolorante di ritorno da una vacanza e il giorno dopo era morto.

Sammy Knowles ha raccontato che suo figlio Jaxon ha iniziato a sentirsi male all’improvviso mentre tornava a casa da una breve vacanza ed è tragicamente morto il giorno seguente.

Il piccolo Jaxon, scrive Chiara Fiorillo sul Mirror, si è goduto un breve viaggio a Blackpool con la mamma Sammy Knowles, 40 anni, il papà John, 38 anni, lo zio e un amico di famiglia. Ma sulla via del ritorno, il bambino ha iniziato a lamentarsi del dolore all’ascella, ha detto la mamma, e poi si è addormentato per un po’ prima di svegliarsi e dire che aveva mal di pancia.

Sammy ha detto che ha dato a suo figlio del Calpol ed è rimasta sveglia con lui fino alle 2 di notte prima di dormire un po’. Tuttavia, tre ore dopo, si è svegliata e ha notato un’eruzione cutanea su Jaxon.

Inizialmente, ha pensato che suo figlio avesse la varicella, ma le sue condizioni sono presto peggiorate, perché ha vomitato e poi la sua bocca e la sua lingua hanno iniziato a gonfiarsi. A quel punto, lei e suo marito hanno chiamato il 999.

Sembrava varicella, era meningite

Sammy ha raccontato a Yorkshire Live: “Si lamentava di avere male sotto l’ascella. Poi si è addormentato per un po’ prima di svegliarsi e dire che aveva mal di pancia. Quando siamo tornati a casa verso le 18:00 di domenica, mentre lo sollevavo fuori dalla macchina continuava a chiedere di dormire nel “letto della mamma”, cosa che faceva sempre quando era malato. “Spesso aveva infezioni al torace, quindi non era una novità. Gli ho dato del Calpol, che di solito risolve le malattie e gli ha abbassato la temperatura.

“Sono rimasta sveglia con lui fino alle 2 di notte e poi mi sono svegliata alle 5 di mattina, dove ho usato la torcia sul mio telefono per vedere la sua temperatura, ma è stato allora che ho visto un’eruzione cutanea. Il mio primo pensiero è stato che fosse varicella ed ero devastata per lui, ma quando ho acceso la lampada accanto a me, ho visto immediatamente quanto fosse grave. “Ho detto a mio marito che volevo andare subito in ospedale e mentre ci stavamo vestendo le sue condizioni sono peggiorate. Ha vomitato, poi la sua bocca e la sua lingua hanno iniziato a gonfiarsi. Abbiamo chiamato immediatamente il 999 che ci ha detto di metterlo a terra ma non riusciva a respirare quindi abbiamo dovuto girarlo su un fianco”.

Arriva l’ambulanza

Ha aggiunto: “Sembrava fosse passata un’eternità prima che i soccorritori arrivassero con gli equipaggi dell’ambulanza. Non ci hanno detto nulla sul fatto che si trattasse di meningite finché non siamo saliti sull’ambulanza dove ci hanno detto che 15 infermieri e dottori stavano aspettando nella terapia intensiva del Rotherham Hospital. Ero sotto shock perché non sentivo parlare di meningite da anni”.

Sammy ha detto che dottori e infermieri hanno lavorato duramente su Jaxon mentre la sua eruzione cutanea continuava a peggiorare e a diventare viola, mentre i suoi genitori preoccupati cercavano di confortarlo. Ha detto: “Continuava a chiedere di dormire nella stanza della mamma. Ho cercato di distrarlo cantandogli le sue ninne nanne preferite. Piangeva sangue ed era orribile.

Alla fine i dottori ci hanno detto che doveva essere messo in coma e il piano era di mandarlo in un ospedale pediatrico. Hanno continuato a lavorarci e ci hanno detto che erano riusciti a riavviare il suo cuore quando si era fermato, ma poi siamo stati richiamati d’urgenza nella stanza perché era morto”.

A settimane dalla scomparsa del figlio, Sammy e John sono ancora sotto shock mentre si preparano per il funerale del 10 marzo. La mamma ha detto: Non sembra ancora reale. È stato bene per tutto il weekend e nel giro di poche ore se n’è andato. Non c’erano sintomi di meningite.”

Ha anche detto che Jaxon era il loro “bambino miracoloso” ed è nato dopo che i genitori ci hanno provato per sette anni, inclusi cinque cicli di fecondazione in vitro e altri trattamenti per la fertilità. La mamma ha detto che il suo bambino amava viaggiare e la sua ultima vacanza all’estero è stata a Natale, quando hanno visitato la Lapponia.

Sammy ha detto: “Era il nostro bambino miracoloso e la nostra ultima possibilità di avere figli dato che ho 40 anni. Abbiamo provato per sette anni e abbiamo fatto cinque cicli di fecondazione in vitro e altri trattamenti per la fertilità. Ha cambiato il nostro mondo e ci ha finalmente resi genitori dopo che abbiamo avuto tre aborti spontanei. Ci ha portato via la tristezza. Amava andare in vacanza e ha viaggiato per il mondo con noi. Lo abbiamo portato in Lapponia lo scorso Natale.”

Ha aggiunto: “Era un bravo ragazzo, non ha dato nessun problema. Ora non abbiamo più niente.” È stata creata una pagina di una fondazione di beneficenza in cui tutte le donazioni vanno a Meningitis Now in nome di Jaxon.