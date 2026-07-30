I principali modelli meteorologici stanno delineando uno scenario molto particolare per l’inizio di agosto. Secondo le proiezioni del modello americano GFS della NOAA, non dovrebbe svilupparsi sull’Italia il classico anticiclone africano da record, caratterizzato da temperature estreme e valori eccezionali. La situazione atmosferica resta comunque complessa, con movimenti insoliti delle correnti e una configurazione difficile da interpretare.

Caldo presente ma senza eccessi

Le previsioni indicano quindi la possibilità di un periodo caldo, ma più vicino alla normalità stagionale e senza anomalie estreme. Gli esperti sottolineano come questa configurazione rappresenti un caso interessante da studiare, con l’Europa condizionata da equilibri atmosferici particolarmente insoliti.