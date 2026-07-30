È diventato uno degli autovelox più produttivi d’Italia quello installato lungo la strada Paullese, all’altezza dello svincolo di Spino est, nel territorio di Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Dal giorno della sua attivazione, il 30 aprile, fino al 9 luglio, il dispositivo ha registrato ben 31.896 violazioni per eccesso di velocità.

Secondo i dati riportati da Il Giorno, la media è di circa 450 multe al giorno, numeri che hanno trasformato il rilevatore in un vero e proprio caso. L’importo complessivo delle sanzioni contestate supera i tre milioni di euro, con una media di circa 44mila euro al giorno destinati alle casse pubbliche. Oltre alle multe, sono numerosi anche i punti decurtati dalle patenti degli automobilisti che hanno superato i limiti consentiti.

Dove si trova l’autovelox da record

Il dispositivo fisso è stato installato sulla strada statale 415 Paullese, precisamente al chilometro 19+600 in direzione Cremona e al chilometro 20+300 in direzione Milano. Il tratto interessato è particolarmente importante per la viabilità lombarda perché collega il capoluogo regionale con Cremona, attraversando zone come Crema e Castelleone.

L’obiettivo dell’installazione è aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli eccessi di velocità su un’arteria molto trafficata. Tuttavia, il numero elevatissimo di sanzioni ha acceso il dibattito tra automobilisti e istituzioni, riportando al centro dell’attenzione il tema dell’utilizzo degli autovelox e del loro ruolo nella prevenzione degli incidenti.