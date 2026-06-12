L’estate entra nel vivo e si prepara a regalare all’Italia un fine settimana caratterizzato da sole e temperature in costante aumento. Nelle prossime ore l’anticiclone tornerà a rafforzarsi sull’Europa occidentale, estendendo i suoi effetti anche sulla Penisola. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato da Nord a Sud, con poche eccezioni limitate alle zone montuose.

Già da oggi si registra un progressivo aumento delle temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo le aree tirreniche. Solo qualche annuvolamento temporaneo interesserà i rilievi alpini e appenninici, senza particolari conseguenze sul quadro meteorologico generale.

Venerdì tra cieli sereni e qualche nube sui rilievi

La giornata odierna sarà dominata dal bel tempo su gran parte del Paese. Al Nord prevarranno condizioni soleggiate, con qualche addensamento sulle Alpi centro-orientali e deboli pioviggini mattutine sui confini altoatesini. Situazione analoga al Centro, dove il cielo si presenterà generalmente sereno, con leggere velature nelle prime ore del giorno e modesti annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica.

Al Sud il sole sarà protagonista, alternato a qualche nube sparsa soprattutto nelle aree interne della Calabria, dove non si escludono brevi e isolati piovaschi pomeridiani. Tempo stabile e completamente soleggiato invece sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione al Meridione, mentre saranno in aumento al Nord e nelle regioni tirreniche.

Weekend rovente: punte fino a 37 gradi in alcune zone

Il vero caldo arriverà però nel corso del fine settimana. Sabato il sole dominerà quasi ovunque, con temperature che raggiungeranno i 33-34 gradi nella Val Padana centro-occidentale e valori compresi tra 31 e 33 gradi lungo il versante tirrenico. Caldo intenso anche tra Foggia e Matera, dove si potranno toccare i 30-31 gradi, mentre nell’entroterra sardo i termometri arriveranno fino a 34 gradi.

Domenica sarà la giornata più calda della settimana. L’anticiclone favorirà un ulteriore rialzo termico con picchi fino a 36-37 gradi nell’entroterra foggiano, che si candida a diventare l’area più calda d’Italia. Temperature comprese tra 34 e 35 gradi interesseranno inoltre la bassa Val Padana, le zone interne di Marche e Abruzzo e gran parte della Sardegna. Solo sulle Alpi orientali, in serata, l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa potrà provocare qualche locale rovescio, soprattutto in Friuli Venezia Giulia.