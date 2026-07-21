Dopo quasi due mesi caratterizzati da temperature elevate e da un anticiclone subtropicale particolarmente persistente, il quadro meteorologico italiano si prepara a cambiare in modo significativo. L’inizio della nuova settimana sarà infatti segnato dall’indebolimento dell’alta pressione, costretta a lasciare spazio a correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Questo cambiamento favorirà un graduale ricambio d’aria, riportando condizioni decisamente più gradevoli su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni, i primi effetti si faranno sentire sulle regioni settentrionali, per poi estendersi tra martedì e mercoledì anche al Centro e ad alcune aree del Sud, soprattutto lungo il versante adriatico.

Temperature in forte diminuzione e rischio di fenomeni intensi

L’ingresso dell’aria più fresca determinerà un deciso calo delle temperature, particolarmente evidente nel Nord-Est e lungo le coste dell’Adriatico. Città come Venezia, Trieste e Ancona vedranno le massime scendere dai 35 gradi degli ultimi giorni fino a valori intorno ai 28-29 gradi, mentre le minime notturne torneranno sui 19-20 gradi. In alcune zone le temperature potrebbero risultare persino inferiori alle medie climatiche del periodo. Tuttavia, il contrasto tra il calore accumulato nelle ultime settimane e la massa d’aria più fresca favorirà la formazione di temporali anche intensi. Le aree maggiormente esposte saranno le pianure del Nord-Est, la dorsale appenninica e le regioni adriatiche, dove non si escludono grandinate di medie e grandi dimensioni, forti raffiche di vento e locali fenomeni temporaleschi di elevata intensità.

Sud e Isole ancora più caldi, ma a fine luglio è attesa un’altra svolta

Il raffreddamento non interesserà in maniera uniforme tutto il Paese. Le regioni tirreniche meridionali e le due Isole Maggiori continueranno a registrare condizioni tipicamente estive, con temperature ancora superiori rispetto al resto d’Italia, anche se meno elevate rispetto ai picchi registrati nelle ultime settimane. Il caldo tenderà comunque ad attenuarsi gradualmente, riportandosi su valori più vicini alla norma stagionale. Gli esperti, inoltre, osservano con attenzione le tendenze per gli ultimi giorni del mese. Tra il 26 e il 28 luglio potrebbe infatti arrivare una nuova perturbazione, potenzialmente più organizzata e capace di coinvolgere in modo diretto anche le regioni del Nord-Ovest, confermando così una fase meteorologica più dinamica dopo il lungo dominio dell’anticiclone africano.