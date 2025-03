Un uomo di 42 anni è ricoverato in rianimazione dopo essere stato gravemente ferito in un incidente a Ossi, vicino a Sassari. Il fatto è avvenuto al termine di una festa di compleanno, quando l’uomo ha deciso di far “giocare” un bambino di 10 anni mettendolo al volante della sua auto. Lo scopo era solo quello di far muovere il veicolo per un breve tragitto, ma un’imprudente decisione si è trasformata in una tragedia.

Il dramma dell’incidente

Mentre l’uomo stava salendo in macchina, il bambino ha accidentalmente fatto sfuggire la frizione, causando un movimento improvviso dell’auto. Il veicolo ha sobbalzato in avanti, schiacciando l’uomo fra la portiera e un muro. Il 42enne ha riportato gravi lesioni al torace e fratture vertebrali, perdendo conoscenza sul colpo. Il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118, l’uomo è stato rianimato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui, i medici lo hanno posto in coma farmacologico per stabilizzare la sua condizione. Attualmente, il 42enne è ricoverato in rianimazione, le sue condizioni restano critiche.