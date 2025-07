Aveva messo su una specie di azienda “green” di marijuana al primo piano della sua villa a Marano, in Campania. Una serra di ultima generazione con allestite 3 distinte stanze: una per la semina, una per la coltivazione e una per l’essiccazione. Presenti anche 4 sofisticate strutture grownbox, provviste di lampade ad alta efficienza, fertilizzanti e altro materiale per la coltivazione.

A scoprire il tutto sono stati i carabinieri, che dopo aver perquisito l’uomo in strada, trovandolo in possesso di 63 grammi di marijuana e di 2 grammi di cocaina, hanno deciso di recarsi anche a casa sua, dove hanno trovato e sequestrate 98 piante di marijuana alte circa 80 centimetri, per un peso complessivo di 25 chili più altri 350 grammi della stessa sostanza, già pronta per la vendita al dettaglio. I militari hanno distrutto sul posto 40 piante in fase di germogliazione e sequestrato la somma di 2.317 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.