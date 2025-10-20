I social possono (anche) salvare la vita in qualche caso, come quello verificatosi lo scorso ottobre durante una diretta su Tiktok del gruppo “Amici per caso”. Un uomo di 47 anni ha preso parte al live, manifestando la volontà di volersi ammazzare. I membri hanno subito capito la delicatezza della situazione, tra questi c’era anche Padre Corrado Puliatti, prete della Chiesa ortodossa, che dopo aver parlato con l’uomo privatamente, ha chiamato i carabinieri, salvandolo.

La telefonata su WhatsApp

Il 47enne ha iniziato a confidarsi con padre Corrado. Si è presentato, ha detto che viveva a Roma, ma all’inizio non voleva fornire altre informazioni. Poi si è convinto e ha dato il suo numero di telefono. La conversazione fra il religioso e l’uomo si è spostata in una videochiamata su WhatsApp. I due hanno continuato a parlare fino alla fine della chiamata, quando il prete ha subito allertato i militari, che grazie alle informazioni da lui ottenute e fornite sono riusciti a raggiungere la casa dell’uomo e a entrare in casa sua. Con loro anche gli operatori sanitario del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, in codice rosso.