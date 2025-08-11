Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un’auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. La persona che era alla guida ha abbandonato la macchina ed è scappata. Si tratta di un’auto con targa francese che è risultata rubata. Sul posto la polizia locale cui sono affidate le indagini.

A bordo dell’auto ci sarebbero stati 4 ragazzini, forse addirittura minorenni, a quanto emerso dalle immagini di sorveglianza. I 4 molto giovani, sarebbero fuggiti a piedi dopo lo schianto. L’auto con cui è stata travolta la vittima è stata abbandonata per strada ed è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. Il pm di Milano Enrico Pavone aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.