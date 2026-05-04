Diversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata la mattina di oggi, lunedì 4 maggio, su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm, il gestore della linea, ha precisato che la frenata d’emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all’arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 (la Linea Rossa) di Cadorna alle 08.40. Sul posto, oltre al 118 che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi con cinque ambulanze e l’automedica, sono giunte anche Polizia Locale e la Polmetro.

Soccorsa anche la persona che ha tentato il suicidio. che a quanto pare si è gettata sui binari volontariamente. La circolazione della Linea 1 è stata sospesa tra M1 Pagano e M1 Cairoli in entrambe le direzioni. Bloccati anche i cambi a Cadorna tra M2 e M1. Dopo alcuni minuti, verso le ore 9, la circolazione sulla Linea 1 è ripresa in entrambe le direzioni. Il convoglio interessato dalla frenata viaggiava verso il centro ma per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario togliere la corrente al tratto tra Pagano e Cairoli in entrambe e direzioni.

La frenata di emergenza è avvenuta con i vagoni quasi tutti nella banchina, a velocità non più elevata e questo ha contenuto il numero dei contusi, due uomini e tre donne – nessuno grave – oltre ad alcuni altri valutati ma che non necessitavano di cure.