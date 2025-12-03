Serata alcolica e violenta per quattro ragazze (due 17enni, una di 16 e l’altra di 18 anni, tutte italiane) in centro a Milano domenica scorsa. Finita con un tentato furto e il fermo da parte degli agenti di polizia. Una brutta serata che ha rivelato un sorprendente e inquietante livello di aggressività.

Il furto delle cuffiette di un 15enne

I fatti: verso le 23 e 30, un quindicenne si accorge che in un bar di piazza XXIV maggio, mentre si è allontanato un attimo con un amico, gli hanno rubato le cuffiette del telefono dalla tasca del giubbotto. Con la geolocalizzazione rintraccia le cuffiette in zona Darsena.

Fa suonare l’allarme, è insieme al suo amico: il suono giunge dallo zaino di una ragazza. Ha 17 anni, non si mostra per nulla intimorita, tutt’altro: alle rimostranze del 15enne reagisce spaccando la bottiglia di birra che aveva in mano sul muro puntandogliela contro. Poi lo aggredisce a calci e pugni.

Negli zaini un martelletto, un tirapugni, la vodka

Il ragazzo deve aver chiamato la Polizia: gli agenti comunque giungono sul posto, poi individuano il gruppetto delle ragazze in via D’Annunzio. Lì, altro far west. L’agente sceso di corsa dall’auto viene sfidato dalla 17enne che prima lancia le cuffiette verso il naviglio, poi lo aggredisce.

L’arrivo dei colleghi risolve la situazione. Negli zaini delle minorenni una bottiglia di vodka, un martelletto frangi-vetro, un tirapugni d’acciaio. Sono state arrestate. La 18enne è indagata per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.