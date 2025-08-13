Nell’accampamento di via Selvanesco a Milano dove vivono i quattro minori rom che l’altro ieri, a bordo di un’auto rubata, hanno travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, mancano diverse roulottes che stazionavano. Tra loro sono sparite anche quelle delle famiglie dei 4 ragazzini che hanno rubato l’auto che ha poi travolto e ucciso la donna sulle strisce pedonali.

I quattro sarebbero stati allontanati dalle famiglie di origine prima di essere riaffidati ai genitori su disposizione della procura dei minorenni. I ragazzini tutti giovanissimi e con età comprese tra gli 11 e i 13 anni, sono nati in Italia da genitori rom bosniaci. Non erano sottoposti ad alcun provvedimento restrittivo in quanto hanno meno di 14 anni e non sono imputabili. Possono pertanto muoversi liberamente.

Come scrive il Corriere della Sera, “mercoledì mattina, nel terreno all’estrema periferia sud di Milano, tra sterpaglie, carcasse bruciate e rifiuti, sono rimaste le altre famiglie dell’accampamento di nomadi di origini bosniache ma non quelle dei quattro ragazzini che erano stati fermati. Intorno alle 13 alcuni sono rientrati spontaneamente. L’allontanamento potrebbe essere una scelta per lasciarsi alle spalle il clamore mediatico suscitato intorno alla vicenda. Sul posto ci sono le forze dell’ordine per controlli”.