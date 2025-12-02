Per una famiglia di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, tornare a casa era diventato un percorso ad ostacoli. Affrontare l’ingresso nel portone significava imbattersi nel vicino, sempre più aggressivo e imprevedibile. Il momento più grave si è verificato quando l’uomo avrebbe minacciato marito, moglie e la loro bambina dicendo: “Vi faccio sbranare dal cane”, riferendosi al proprio animale di grossa taglia. Dopo questo episodio, la famiglia ha deciso di denunciarlo, innescando l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Il divieto di dimora e lo stalking condominiale

Le indagini, coordinate dalla Procura di Cassino, hanno portato il giudice per le indagini preliminari a disporre per il 41enne il divieto di dimora a Pontecorvo. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti riconducibili allo stalking condominiale, prendendo di mira un 42enne invalido, la moglie di 38 anni e la loro figlia. Le minacce, le intimidazioni e la pressione psicologica avrebbero trasformato la loro quotidianità in un inferno domestico, al punto da costringere madre e figlia a trasferirsi temporaneamente in un’altra abitazione per sentirsi al sicuro.