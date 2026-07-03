Una donna serba residente nella Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza, è stata denunciata dai carabinieri di Montecchio Maggiore per minacce aggravate nei confronti del nipote di nove anni, figlio della nuora con cui era in conflitto. Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe minacciato il bambino all’interno della propria abitazione brandendo una penna come un coltello. La nonna paterna avrebbe poi costretto il bambino a denigrare la madre in un video che la donna avrebbe anche registrato con il proprio cellulare.

Nonna denunciata

Dopo questo episodio, il bambino ne ha parlato apertamente alla madre. La donna ha quindi denunciato subito la suocera ai carabinieri. I militari, dopo aver concluso gli accertamenti e aver acquisito gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’anziana, l’hanno denunciata alla Procura di Vicenza per minacce aggravate.