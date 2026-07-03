Durante la partita dei Mondiali tra Sudafrica e Canada, l’influencer italiano Fabio Farati si è presentato allo stadio con la maglia della Nazionale. Pochi minuti dopo il suo arrivo, Farati è stato raggiunto dagli sfottò di alcune persone alle sue spalle. La sua reazione, però, è diventata subito virale con oltre sei milioni di visualizzazioni su Instagram e altri 2,5 milioni su TikTok. Rispondendo a chi lo stava prendendo in giro, Farati si è alzato, ha indicato lo stemma della Nazionale sulla maglia e ha risposto: “Noi abbiamo quattro Mondiali, voi zero”.