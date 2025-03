“Se parli ancora ti taglio la testa”. Questa la minaccia che un uomo di 59 anni avrebbe rivolto alla moglie la sera di sabato 28 febbraio in un’abitazione di Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova. Lei stava cucinando e per via di un forte mal di testa avrebbe chiesto all’uomo di non parlare. Contrariato, il 59enne avrebbe preso un coltello minacciandola. Ad assistere alla scena c’era la figlia di 15 anni, che ha deciso di chiamare i carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i militari, già impegnati in un servizio per il controllo sul territorio. Una volta entrati in casa, i carabinieri hanno ricostruito quando accaduto, venendo a conoscenza del fatto che non era la prima volta che la donna subiva minacce simili. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari.