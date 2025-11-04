Picchiava e strattonava la moglie, costringendola non solo ad avere rapporti sessuali, ma anche a consegnargli la pensione di invalidità della figlia disabile. Per questo un uomo di 68 anni, residente nell’Imperiese, è stato arrestato dalla polizia, ad Andora (Savona), in esecuzione di un ordine di carcerazione in base al quale doveva scontare sette anni di carcere per un cumulo di pene riguardante i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione, per fatti commessi a Imperia. Rintracciato dai poliziotti della squadra mobile, con il commissariato di Alassio, presso il proprio domicilio di Andora, il sessantottenne è stato portato in carcere a Sanremo.