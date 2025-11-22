Non aveva accettato la nuova relazione del suo ex compagno e, accecata dalla gelosia, avrebbe iniziato a perseguitare la donna che riteneva una rivale. Per un intero anno, una 42enne ha subito insulti, minacce e aggressioni da parte di una coetanea di origine albanese, decisa, secondo l’accusa, a farle vivere un vero e proprio incubo.

La persecuzione sarebbe iniziata nell’agosto 2022 e proseguita fino al luglio 2023, passando dai messaggi offensivi su Facebook agli appostamenti sotto casa, fino alle irruzioni sul posto di lavoro e agli incontri casuali per strada. La donna albanese è ora a processo con l’accusa di lesioni, diffamazione aggravata, molestie e minacce. È difesa dall’avvocata Antonella Devoli, mentre la vittima si è costituita parte civile con il legale Christian Palpacelli.

Minacce sui social e aggressioni fisiche

Sulla bacheca della rivale sarebbero comparsi insulti diretti anche ai figli, definiti “dal cervello bruciato”, e epiteti come “infame” e “sfrattata da casa”. Nonostante le prime denunce, le minacce sarebbero continuate, arrivando persino a promesse di morte: “Giuro su Dio che ti farò passare le pene dell’inferno… ti darò fuoco finché non ti vedo morta”.

In almeno due occasioni si sarebbe arrivati allo scontro fisico: fuori da un negozio, l’imputata avrebbe graffiato e tirato per i capelli la vittima, coinvolgendo anche la figlia minorenne intervenuta per difenderla. Entrambe riportarono cinque giorni di prognosi.

La testimonianza in tribunale

Giovedì 20 novembre, in tribunale, sono stati ascoltati i primi testimoni, compreso un carabiniere. Questi ha riferito un episodio del luglio 2023: l’imputata si sarebbe presentata sotto casa della vittima insultandola a ripetizione, allontanata solo dall’arrivo dei militari. Nello stesso periodo avrebbe raggiunto più volte il bar dove lavorava la rivale, insultandola davanti ai clienti e al titolare, costringendola infine a lasciare il lavoro. Una vera e propria persecuzione, che ora verrà valutata dal tribunale.