Hanno minacciato due adolescenti di 12 e 16 anni, aizzando contro di loro un bull terrier con l’obiettivo di farsi consegnare i loro averi, una collana e cellulare. Non solo: alla fine hanno costretto i due ragazzi a spogliarsi, restando in mutande. È accaduto alle 19 di mercoledì 23 luglio in via Ansaldo, nel quartiere Bicocca a Milano. Autori della rapina sei ragazzi, di cui cinque minorenni tra i 14 e i 17 anni e un maggiorenne, tutti di origine egiziana, che sono stati portati in carcere.

Ad allertare la polizia sono stati alcuni testimoni, che hanno chiamato il 112. I cinque minorenni sono stati portati all’Istituto per minori Beccaria. Il sesto componente del gruppo, diventato maggiorenne tre giorni fa, è finito nel carcere di San Vittore. Un altro membro del gruppo si sarebbe dissociato e avrebbe detto di aver tentato anche cercato di fermarli, fornendo dettagli sulla rapina.