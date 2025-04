Mio fratello potrebbe essere mio figlio: il terribile dubbio di un uomo vittima della madre.

Un uomo violentato dalla madre dai 10 ai 16 anni teme che il fratello minore sia in realtà suo figlio.

Logan Gifford ha subito anni di abusi sessuali da parte della madre e ora dovrà sottoporsi a un test di paternità per scoprire se è il padre del fratello, racconta Anders Anglesey sul Mirror.

L’uomo che è stato ripetutamente violentato dalla madre dai 10 ai 16 anni teme che il fratellino possa essere in realtà suo figlio.

Logan Gifford, 26 anni, è stato ripetutamente violentato da Doreene dai 10 ai 16 anni e la violenza è finita solo quando ha denunciato la madre alla polizia. In seguito ha testimoniato contro la madre e nel 2015 è stata condannata a una pena compresa tra gli otto e i 20 anni per tentata violenza sessuale dopo aver accettato un patteggiamento.

Gifford, di Las Vegas, Nevada, ha dichiarato a un tribunale di essere stato esposto all’uso di droghe quando era più giovane e di aver rivelato come la madre aveva iniziato ad abusare di lui. Doreene ha dichiarato di essere innocente.

Un dubbio sul fratello

Ha detto che sua madre lo ha portato nella camera da letto che condivideva con suo padre Theodore, dove era in riproduzione un video per adulti, dove poi ha continuato ad aggredirlo sessualmente. Gifford ha continuato ad aiutare a crescere i suoi fratelli, incluso suo fratello, che teme possa essere suo figlio.

Il giovane, che Gifford non ha nominato per proteggere la sua identità, ha difficoltà cognitive. Le sue preoccupazioni sulla loro relazione si basano sul fatto che i figli dell’incesto hanno un rischio maggiore di nascere con disturbi genetici e disabilità.

Gifford ha detto al Las Vegas Review Journal che il giovane è nato più o meno nel periodo in cui è stato aggredito e crede che potrebbe essere il padre. Ha detto: “Guarda il pasticcio che mi è rimasto. Non ho chiesto niente di tutto questo”.

Il 25enne sta ora cercando una petizione di paternità attraverso i tribunali di Las Vegas nel tentativo di scoprire la loro vera relazione. Il suo avvocato ha detto che Doorene ha negato che suo figlio sia il padre di suo fratello e ha espresso la volontà di sottoporsi a un test di paternità.

Una terribile responsabilità

Gifford ritiene che il suo fratello minore potrebbe essere stato concepito intorno al 2008 e ha raccontato all’emittente di essere cresciuto con i servizi di protezione dei minori e che l’altro fratello Liam è morto a tre anni dopo essere annegato in una piscina. Ha aggiunto: “Ero un bambino quando è successo tutto questo e tuttavia ora sono responsabile di raccogliere i pezzi di qualcosa che continua davvero ad avere un impatto sulla mia vita e mi trascina ad affrontarlo.

“Sento che è un mio obbligo o un mio dovere nei suoi confronti fare questo e scoprire chi è veramente il suo padre biologico.” Ha aggiunto che è stato un terapeuta a sollevare l’idea che suo fratello potrebbe in realtà essere suo figlio.

Il signor Gifford ha detto: “Avevo 17 anni all’epoca. Ciò mi ha fatto perdere la testa.” Suo fratello ora vive con il signor Gifford e riceve assegni di invalidità.

Secondo l’avvocato del signor Gifford, il test di paternità sarebbe una sfida poiché entrambi avrebbero il DNA di Theodore, indipendentemente dal fatto che il venticinquenne sia il padre. Il signor Gifford ha aggiunto: “Sedersi qui e dire che mio fratello potrebbe essere il prodotto della mia violenza sessuale è una cosa molto viscerale a cui pensare come sopravvissuto maschio.

“Ma ora è qui. Non si può tornare indietro e annullare nulla. E merita di avere una qualità di vita in cui si senta a suo agio, in cui possa essere un bambino.”

Doreene è stata rilasciata dalla prigione a luglio dell’anno scorso, ma è stata arrestata a gennaio dopo aver violato una condizione della sua libertà vigilata, ovvero non avere contatti con la vittima. Dovrebbe comparire di fronte a un’udienza per violazione della libertà vigilata ad aprile.