Grave incidente domestico a Cibeno di Carpi, in provincia di Modena. La mattina del 31 agosto un bimbo di 2 anni è stato ricoverato nel reparto pediatrico del Centro Grandi ustionati di Parma. Il piccolo, per cause ancora da chiarire, si è versato addosso l’acqua bollente, riportando ustioni in più parti del corpo.

L’intervento del 118

Dopo l’incidente domestico è intervenuto immediatamente il 118. Data la gravità della situazione e le condizioni del bimbo, è atterrato sul posto anche l’elisoccorso da Bologna, che lo ha trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma.

Il bimbo è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva nel reparto di pediatria.