Domenica sera, durante l’ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali, una tifosa norvegese di 24 anni sarebbe stata molestata in uno dei bagni dello stadio San Siro. La giovane, in Italia per motivi di studio, ha raccontato di essersi sentita poco bene e di aver raggiunto i servizi igienici insieme a un’amica durante il secondo tempo della partita. Dopo qualche minuto, però, la ragazza è corsa fuori dal bagno spaventata. In lacrime ha poi confessato l’abuso subito alla sua amica, che non era entrata e non si sarebbe accorta di nulla. Le due hanno riferito tutto a uno steward dello stadio indicando il presunto autore della violenza ai poliziotti in servizio.

Indagato un addetto alle pulizie

La ragazza norvegese ha quindi indicato un uomo, quello che l’avrebbe molestata nel bagno: si tratta di un ragazzo di 20 anni di origine egiziane, ma regolare in Italia, che lavora come addetto alle pulizie dello stadio. Il ragazzo è stato avvicinato dagli steward, che l’hanno trattenuto fino all’arrivo della polizia. Lui ha subito raccontato che in bagno avrebbe cercato solamente di soccorrere la ragazza che si era sentita male. Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Milano stanno ora cercando dei riscontri al racconto della 24enne, anche attraverso l’ausilio delle immagini delle telecamere presenti nei pressi dei bagni.

Gli investigatori stanno inoltre cercando eventuali testimoni che possano essere utili a ricostruire l’accaduto per completare la relazione da depositare al pm. Al momento il magistrato ha scelto solo la denuncia, ma qualora dovessero emergere elementi più consistenti potrebbe chiedere l’arresto del 20enne. Nonostante lo choc, la ragazza norvegese è subito ripartita per la città in cui studia, accompagnata dagli stessi amici con cui era arrivata a Milano per vedere giocare, e poi vincere, la sua Norvegia.