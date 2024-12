Un trentenne di origini siciliane è stato condannato a due anni di reclusione per il reato di revenge porn ai danni di una ragazza di dieci anni più piccola. I fatti risalgono al 2020, la ragazza, allora sedicenne, stringe una relazione amorosa con uomo più maturo: siamo dalle parti di Rimini, la passione estiva si rivela effimera, il fidanzato troppo geloso. Lei lo molla, lui non ci sta, non si rassegna.

Rimini, due anni per il reato di revenge porn

A questo punto scatta l’abietta ritorsione: l’uomo fa circolare sul web un video – ottenuto senza il consenso della partner – dove la ragazza appare impegnata in una situazione erotica esplicita. Non contento, nonostante le suppliche della ragazza, invia due mail alla preside della scuola che lei frequenta: in allegato sempre lo scabroso filmato.

Non è però chissà quale esperto digitale. Madre e figlia infatti nel frattempo, con l’ausilio dei dirigenti scolastici, hanno denunciato il persecutore. A quattro anni dai fatti, la sentenza di condanna. I pm avevano chiesto 4 anni di carcere, ma per lui ne sono arrivati solo 2. Il dispositivo di condanna contempla anche un risarcimento di 15mila euro. Madre e figlia, però, hanno dovuto cambiare città.